Россия ищет возможности для наращивания объемов перевозок китайских грузов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Возможности для наращивания объемов перевозок китайских грузов через Транссиб и порты российского Дальнего Востока прорабатываются, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совместной с председателем КНР Си Цзиньпином встречи с участниками круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.

"Прорабатываются возможности для наращивания объемов перевозок китайских грузов через Транссиб и порты российского Дальнего Востока, задействуется Северный морской путь, возводятся два моста и канатная дорога через пограничный Амур", — сказал Путин.

Президент России обратил внимание, что важную роль в расширении межрегиональных связей играет межправительственная комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона России и Северо-Востока Китая."21 августа в Даляне прошло ее второе заседание. При активном участии комиссии реализуются крупные, совместные, инвестиционные, инфраструктурные и транспортные проекты… по графику идет прокладка газопровода "Сила Сибири", — отметил Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 11-12 сентября впервые принимает участие в работе ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.