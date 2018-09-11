Эксперт оценил политические риски для "Северного потока — 2" в Швеции

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Политические риски для проекта "Северный поток — 2" в Швеции минимальны, но в условиях непростых отношений России и западных стран возможно любое развитие событий, сообщил РИА Новости аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко.

На минувшей неделе Радио Швеции SR сообщило, что парламентские партии страны критически оценивают проект газопровода "Северный поток — 2" и хотели бы остановить его реализацию. Однако посол Швеции в Москве Петер Эриксон в интервью РИА Новости сообщил, что эти заявления никак не могут повлиять на строительство, так как разрешение на прокладку газопровода уже выдано властями страны и не может быть отозвано.

"Политические риски пока видятся минимальными. Ведь маршрут газопровода "Северный поток — 2" пролегает не в территориальных водах страны (где страна может разрешать или не разрешать прокладку трубопровода), а в исключительной экономической зоне Швеции, где согласно международным нормам, разрешается прокладка трубопроводов третьими странами. Именно поэтому ранее правительство Швеции уже одобрило прокладку трубопровода фактически как формальность. Тем не менее, в условиях непростых отношений между Россией и западным странами, возможно любое развитие событий, хотя международное право находится на стороне "Газпрома", — сказал Собко.

"В то же время этот сюжет является важным прецедентом для будущего "Северного потока — 2". Ведь других вариантов прокладки, кроме как в исключительной экономической зоне одной из стран (с одной или с другой стороны Балтийского моря) нет. Исключительная экономическая зона — это 370 километров от территориальных вод, а Балтийское море относительно узкое", — отметил он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока — 2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.