ВЭБ и Госбанк развития Китая подписали кредитное соглашение

Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов и председатель Государственного банка развития Китая Ху Хуайбан на церемонии подписания совместных документов на Восточном экономическом форуме

Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов и председатель Государственного банка развития Китая Ху Хуайбан на церемонии подписания совместных документов на Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов и председатель Государственного банка развития Китая (China Development Bank, CDB) Ху Хуайбан подписали соглашение о предоставлении РФ кредитных средств в объеме до 12 миллиардов юаней.

Соглашение подписано в рамках ВЭФ в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как пояснила госкорпорация, генеральное соглашение — часть масштабной повестки по финансовому обеспечению сопряжения интеграционных процессов. Кредитное соглашение предусматривает возможность предоставления CDB ресурсов в объеме до 12 миллиардов юаней (эквивалентно 120 миллиардам рублей) для финансирования проектов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы "Один пояс — один путь".

"Сотрудничество ВЭБа и ГБРК развивается в контексте этих интеграционных инициатив, особый приоритет мы уделяем инфраструктурным проектам, в том числе по северному морскому пути, по скоростному движению из Китая в Европу. От их реализации выигрывает экономика обеих стран и всего макрорегиона, поэтому логично, что задачи по финансированию берут на себя институты развития", — приводятся в сообщении ВЭБа слова Шувалова.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.