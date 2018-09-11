Магаданские власти назвали сумму, необходимую на улучшение трассы "Колыма"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Губернатор Магаданской области Сергей Носов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Около 200 миллиардов рублей и 10 лет нужно на приведение магаданского участка федеральной трассы "Колыма" к стандартам, сообщил в интервью РИА Новости в рамках восточного экономического форума (ВЭФ) врио губернатора Колымы Сергей Носов.

По его словам, федеральная трасса не может быть грунтовой, тем более там через день происходят аварии.

"Нужно создать комиссию, приехать и разобраться. Мы предлагаем в течение всего лета министерству транспорта это сделать и обращаем внимание, что у нас 15%, не более 20% дорог с твердым покрытием, что на федеральной трассе, что на региональной. Это не просто нарекания жителей, качество и удобство, это зачастую цена жизни", — сказал Носов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.

Он считает, что "на федеральной стратегической дороге асфальт-то должен быть".

"Я сказал на госсовете, говорил от имени Дальнего Востока, коллег-губернаторов… Если мы к общей радости открыли глаза и увидели, что на Колыме дорог нет, и что песня "Будь проклята ты, Колыма" — это про федеральную трассу "Колыма", то дальше план действий… мы сделали расчеты, что нужно по 50-60 километров в год, чтобы выйти на среднероссийский уровень хотя бы по состоянию федеральной трассы", — отметил Носов.

Он уточнил, что при таком графике магаданский участок трассы займет 10 лет.

"Надо начинать… нашу часть, более 600 километров, там будет легче. Пару сотен миллиардов рублей (нужно на реконструкцию)", —добавил Носов.

Президент РФ Владимир Путин поручил по итогам заседания Госсовета во Владивостоке доработать перечень поручений и обратил внимание руководителей регионов и глав ведомств на приоритетность работы по развитию Дальнего Востока. Нормативы оценки качества дорожного покрытия должны измениться, заявил журналистам, комментируя итоги Госсовета, Носов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

Другие новости региона читайте здесь>>