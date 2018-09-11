Глава ФНС рассказал о темпах роста налоговых поступлений в ДФО

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Налоговые поступления в бюджетную систему РФ в Дальневосточном федеральном округе выросли за первые семь месяцев текущего года на 24%, несмотря на применение льгот и специальных налоговых режимов, сообщил глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, выступая на сессии "Модернизация налогового администрирования как фактор инвестиционной привлекательности Дальнего Востока" в рамках ВЭФ.

На деловой климат в регионе, по его словам, положительно повлияла модернизация налогового администрирования.

"Это видно и по росту налоговых платежей – за январь-июль 2018 года налоговые поступления по регионам, входящим в ДФО, выросли на 94 миллиарда рублей, или на 24%. Это даже выше среднероссийской динамики поступления налогов, которая также очень высокая: +20%. При этом мы фиксируем рост поступлений практически по всем регионам Дальнего Востока, и это несмотря на значительные льготы и инвестиционные проекты", — сказал Мишустин.

Поступления в региональные бюджеты субъектов ДФО, по данным налоговой службы, выросли за семь месяцев почти на 22 миллиарда рублей. "Это позволяет региональным властям вкладывать дополнительные деньги в инфраструктуру, человеческий капитал и другие направления для комфортной жизни граждан", — заявил глава ведомства.

"Административный климат очень важен для инвесторов. Никто не придет работать туда, где больше нужно заниматься не бизнесом, а работой с властью. Мы понимаем, что любой контакт предпринимателя с налоговиками может восприниматься как часть административного давления. Поэтому то, что мы делаем последние годы — это минимизируем взаимодействие с налогоплательщиком, а если оно неизбежно — делаем его по возможности бесконтактным, быстрым, удобным", — пояснил он.

По словам Мишустина, налоговая служба проводит выездные проверки только у каждого четвертого налогоплательщика из тысячи. "На Дальнем Востоке за прошлый год проведено 900 проверок, а за первое полугодие этого года — 300. Это очень мало. Но делаем мы это таким способом, что бюджет не только не страдает, но и выигрывает", — подчеркнул он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.