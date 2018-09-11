Глава ФНС рассказал о темпах роста налоговых поступлений в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Налоговые поступления в бюджетную систему РФ в Дальневосточном федеральном округе выросли за первые семь месяцев текущего года на 24%, несмотря на применение льгот и специальных налоговых режимов, сообщил глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, выступая на сессии "Модернизация налогового администрирования как фактор инвестиционной привлекательности Дальнего Востока" в рамках ВЭФ.
"Это видно и по росту налоговых платежей – за январь-июль 2018 года налоговые поступления по регионам, входящим в ДФО, выросли на 94 миллиарда рублей, или на 24%. Это даже выше среднероссийской динамики поступления налогов, которая также очень высокая: +20%. При этом мы фиксируем рост поступлений практически по всем регионам Дальнего Востока, и это несмотря на значительные льготы и инвестиционные проекты", — сказал Мишустин.
Поступления в региональные бюджеты субъектов ДФО, по данным налоговой службы, выросли за семь месяцев почти на 22 миллиарда рублей. "Это позволяет региональным властям вкладывать дополнительные деньги в инфраструктуру, человеческий капитал и другие направления для комфортной жизни граждан", — заявил глава ведомства.
"Административный климат очень важен для инвесторов. Никто не придет работать туда, где больше нужно заниматься не бизнесом, а работой с властью. Мы понимаем, что любой контакт предпринимателя с налоговиками может восприниматься как часть административного давления. Поэтому то, что мы делаем последние годы — это минимизируем взаимодействие с налогоплательщиком, а если оно неизбежно — делаем его по возможности бесконтактным, быстрым, удобным", — пояснил он.
По словам Мишустина, налоговая служба проводит выездные проверки только у каждого четвертого налогоплательщика из тысячи. "На Дальнем Востоке за прошлый год проведено 900 проверок, а за первое полугодие этого года — 300. Это очень мало. Но делаем мы это таким способом, что бюджет не только не страдает, но и выигрывает", — подчеркнул он.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.