Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметил укрепление прямых связей между субъектами РФ и провинциями Китая.

"Продвигаются переговоры по увеличению числа российских регионов, которые могут поставлять в Россию пшеницу, а также к упрощению условий взаимных поставок мяса и молока. Особое значение придаем укреплению прямых связей между субъектами РФ и провинциями Китая, этому призвано способствовать проведение годов межрегионального сотрудничества в 2018-2019 годах", — сказал Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 11-12 сентября впервые принимает участие в работе ВЭФ. Во вторник прошла его встреча с Путиным.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.