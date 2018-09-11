В Магаданской области планируют реконструкцию аэропорта

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Магаданская область планирует реконструкцию аэропорта, уже есть потенциальные инвесторы, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ врио губернатора Колымы Сергей Носов.

"Планируем (реконструкцию). У нас сегодня появилась желающие поучаствовать в реконструкции, инвесторы появились… если заходит инвестор и готов вкладывать деньги, он просчитал риски и готов вложиться и получить прибыль, вернуть затраты… и такие перспективы есть. И одни переговоры будут на этом форуме", — сказал Носов.

"Есть интерес, и мы имеем подтверждение — "Новопор". Стали проявлять интерес "Аэропорты регионов", вчера после Госсовета разговаривал с замминистра транспорта, там еще есть компании, которые готовы проявить интерес к Магадану. Я очень рад. Мы будем искать лучшее решение в интересах инвесторов", — отметил Носов.

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