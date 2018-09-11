МЭР ожидает в среднесрочной перспективе доллар по 63-64 рубля

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Минэкономразвития ожидает в среднесрочной перспективе выход курса рубля на уровень 63-64 рубля, по мере разворота ситуации на рынке капитала произойдёт быстрый откат курса национальной валюты, заявил глава министерства Максим Орешкин.

"Среднесрочная перспектива будет выход на уровень 63-64 (рубля за доллар. — Прим. ред.)", — сказал Орешкин в интервью радиостанции "Бизнес ФМ" в рамках ВЭФ, напомнив, что министерство недавно обновило свой макропрогноз.

"Все, что мы изменили, это динамику на ближайшие 6-12 месяцев. Мы учли всю ту волатильность, которая есть на глобальном рынке, санкционная история. Это привело к тому, что краткосрочный отток капитала на ближайшие 6 месяцев мы серьезно увеличили, и курс, который этому оттоку капитала соответственен, более слабый. Долгосрочно, за пределами двенадцати месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять", — добавил он.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что стабильность курса в России основывается на таких базовых инструментах как бюджетное правило и долгосрочное инфляционное таргетирование с целью в 4%.

"Здесь эти политики все сохраняются, и фундаментально, макроэкономически мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться, отклоняться на довольно значительные расстояния, все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке", — уверен Орешкин.

"Сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии на рынке. Это все транслируется в те значения, которые мы видим, но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение и назад", — подчеркнул Орешкин.

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