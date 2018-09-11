Россия и Китай выступили за использование нацвалют в расчетах

Глава МИД Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и глава Минфин РФ Антон Силуанов во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 11 сентября 2018

Глава МИД Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и глава Минфин РФ Антон Силуанов во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 11 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Россия и Китай выступают за использование нацвалют в расчетах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.

"С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном использовании во взаиморасчетах национальных валют. Это повысит устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках", — сказал Путин

По его словам, в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть и достиг 50 миллиардов долларов. "Есть все основания в этой связи полагать, что к концу года мы выйдем на рекордный уровень товарооборота в 100 миллиардов долларов", — добавил российский президент.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.