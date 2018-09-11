Россия и Китай выступили за использование нацвалют в расчетах

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Россия и Китай выступают за использование нацвалют в расчетах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.
По его словам, в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть и достиг 50 миллиардов долларов. "Есть все основания в этой связи полагать, что к концу года мы выйдем на рекордный уровень товарооборота в 100 миллиардов долларов", — добавил российский президент.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.