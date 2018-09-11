Доля Дальнего Востока во внутреннем турпотоке составляет 10%

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Доля туристических направлений Дальнего Востока во внутреннем турпотоке РФ составляет порядка 10%, демонстрируя устойчивый рост интереса к ним не только среди россиян, но и зарубежных туристов, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.

Собеседник агентства отметил, что Дальний Восток остаётся интересной и важной для страны территорией. "Его богатство и разнообразие предопределяет широкие возможности развития различных видов туризма — культурно-познавательного, активного, экстремального, сельского, гастрономического, круизного, горнолыжного, экологического, этнографического и прочих", — пояснил Сафонов.

"Интерес российских и зарубежных туристов к дальневосточным регионам растёт. Доля Дальнего Востока во внутреннем турпотоке составляет порядка 10%, а во въездном — около 3%", — сказал он.

Глава Ростуризма также подчеркнул, что регион имеет большой потенциал развития туризма, и выразил надежду на рост значения туристической отрасли ДФО.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.