В Госдуму внесен законопроект о повышении эффективности контроля госзакупок

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение эффективности контроля в сфере госзакупок, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Целью законопроекта является формирование вертикали процедурного контроля, обеспечение единства правоприменительной практики и методологии реализации контрольных полномочий на федеральном и региональном уровнях", — поясняет кабмин.

Для достижения этой цели законопроектом предлагается ряд изменений. В частности, правительство будет утверждать единый порядок осуществления контроля в сфере закупок. Это должно обеспечить формирование вертикали процедурного контроля, а также единой правоприменительной практики и методологии реализации контрольных полномочий на федеральном и региональном уровнях. Кабмин также наделяется полномочием утверждать порядок оценки эффективности деятельности органов контроля, предусматривающий в том числе показатели такой оценки.

В целях исключения несвойственных контрольным органам функций и снижения коррупционных рисков документом вводится запрет на возложение функций централизации закупок на органы контроля. Таким образом, одним и тем же органам власти будет запрещено совмещать функции госзакупок и контроля над ними.

Региональные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, смогут осуществлять аналогичные полномочия местных органов на основании соглашений между субъектами РФ и находящимися на их территориях муниципальными образованиями.