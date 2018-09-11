"Россия" и "Аврора" могут пополнить парк SSJ100, заявил глава "Аэрофлота"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Дочерние компании "Аэрофлота" — "Россия" и "Аврора" — могут получить в парк новые самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), заявил гендиректор крупнейшего российского авиаперевозчика Виталий Савельев.

Ранее на этой неделе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Аэрофлот" в рамках ВЭФ подписали соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. Соглашение предполагает поставку самолетов в период с 2019 по 2026 годы. В настоящий момент авиакомпания эксплуатирует 49 машин этого типа, ожидает 50-ый самолет SSJ100.

"Заказ, который мы разместили — 150 машин, конечно, они "Аэрофлоту" в одном месте не нужны: и "Россия", и "Аврора" реально могут получить в парк эти машины", — сказал Савельев журналистам в кулуарах ВЭФ.

Он добавил, что срок передачи воздушных судов "дочкам" будет прописан в стратегии группы.

Совет директоров "Аэрофлота" планирует представить обновленную стратегию до 2023 года в сентябре. Также эта стратегия будет в ближайшее время представлена президенту РФ Владимиру Путину.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.