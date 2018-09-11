В Ростовской области два инвестпроекта включили в "губернаторскую сотню"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен – РИА Новости. Два проекта с общим объемом инвестиций около 3,6 миллиарда рублей включены в перечень приоритетных для Ростовской области 100 "губернаторских" инвестпроектов, сообщает правительство региона.

Решение о расширении перечня проектами компаний FM Logistic и "ВетроСтройДеталь" губернатор Василий Голубев поддержал на заседании совета по инвестициям. Благодаря проектам будет создано более 260 новых рабочих мест.

Соглашение о сотрудничестве с французами было подписано минувшей весной на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Строительство крупнейшего логистического комплекса ведется в станице Грушевской Аксайского района. Инвестиции в проект превысят 2,5 миллиарда рублей. Предполагается, что комплекс заработает к концу 2019 года.

Еще один проект стоимостью почти 1,1 миллиарда рублей предполагает создание и освоение промышленного производства модульных стальных башен для ветроэнергетических установок мощностью от 2,5 МВт. Уникальное производство башен для ветроустановок будет создано за 2 года на базе производственных площадей "Атоммаша" в Волгодонске.

"В Ростовской области появится, по сути, новая отрасль – ветроэнергетика. Среди инвесторов возникла даже конкуренция в этой сфере. Мы ожидаем, что до 2020 года в Ростовской области начнет работать шесть ветропарков", — цитируются слова Голубева.

Правительство области с 2011 года начало отбирать для сопровождения приоритетные для региона инвестиционные проекты. С тех пор реализован уже 61 проект на общую сумму 200 миллиардов рублей. На сегодняшний день в перечень включены 57 проектов.

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