Рубль находится существенно ниже равновесного значения, заявил Орешкин

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Рубль сейчас находится существенного ниже равновесного значения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"На самом деле, создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению. Сейчас рубль у нас находится ниже равновесного значения по нашим оценкам, существенно ниже равновесного значения", — сказал он в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума.

"Вот это валютный навес… аккумулирование валютных активов российскими компаниями и банками", — пояснил Орешкин.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 10,59 копейки, составив 69,9744 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.