ВЭБ обсудит с восточными партнерами проекты по высокой переработке газа

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк в рамках Восточного экономического форума обсудит с иностранными партнерами из Китая, Кореи и Японии ряд совместных инвестиционных проектов, в том числе по высокой переработке газа на Дальнем Востоке, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

По его словам, ВЭБу традиционно интересны три основных партнера: Китай, Корея и Япония, которые наиболее активно проявляют интерес к развитию дальневосточного региона и готовы там инвестировать.

"С компаниями и банками этих трёх стран планируем обсудить ряд совместных инвестиционных проектов. Ряд сфер, в том числе промышленность высоких переделов. У нас есть два проекта на Дальнем Востоке, по которым мы планируем подписать соглашения на ВЭФ. Они связаны с высокой переработкой газа. Сейчас идет обсуждение, прорабатываются детали", — сказал Цехомский.

"В данном случае, это наши российские партнеры. Но так как, и тот, и другой проект направлены на экспорт, мы считаем, что и в том, и другом проекте будут заинтересованы наши китайские партнеры, в том числе в софинансировании", — добавил он.

Также он отметил, что объемы предполагаемых поставок будут существенными, не уточнив конкретных сумм. "Проекты достаточно большие. В начале они будут с российскими партнерами, затем приведём и китайское финансирование в эти проекты", — указал первый зампред.

Основным партнёром станет Государственный банк развития Китая (ГБРК), с которым у ВЭБ планируется подписание в рамках проекта. "Проблема заключается в том, чтобы найти сегодня адекватные инвестиции в этой же нацвалюте. Скорее всего, эта сделка будет в китайской нацвалюте", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.