Казначейство проверит исполнение ряда госконтрактов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Казначейство проверит исполнение ряда крупнейших госконтрактов за последние годы, чтобы оценить уровень их рентабельности, при этом власти пока не планируют вводить ограничение этого показателя для всех поставщиков, заявил в интервью РИА Новости руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин в рамках Московского финансового форума.

"Мы запланируем на следующий год проверки по ряду отдельных контрактов, где посмотрим весь цикл их исполнения… Посмотрим, оценим. Естественно, должна быть рентабельность, и коллеги, наверняка, работают над снижением себестоимости – это тоже правильно", — сказал он.

Артюхин отметил, что в рамках одного из видов казначейского сопровождения госконтрактов – расширенного — исполнитель должен раскрывать все свои расходы, показывать рентабельность контракта.

"Мы хотим внимательно посмотреть, как формируется начальная максимальная цена контрактов, и, главное, как контракт исполняется и какая складывается его реальная цена… Исходя из риск-ориентированного подхода выберем по основным направлениям несколько наиболее крупных контрактов – это строительство дорог, сфера IT, НИОКРы", — добавил Артюхин.

По его словам, ограничения рентабельности не должны стать демотиватором для исполнителей. "Но сейчас, например, гособоронзаказ уже так регулируется – у них 20% норма рентабельности. Если задуматься, почему бы и для остальных исполнителей так не сделать? Но это пока гимнастика для ума, мы таких предложений не даем", — уточнил он.

"Хотя, в принципе, есть над чем задуматься, потому что если уровень рентабельности по отдельным госконтрактам составляет 50%, а такие примеры есть, то это вызывает вопросы к начальной максимальной цене контракта. Чтобы это посмотреть, и нужна такая проверка, в рамках которой мы увидим, какая фактически складывается ситуация", — отметил глава ведомства.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.

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