Нижегородский губернатор вошел в комиссию по модернизации экономики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав комиссии правительства РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник заявил, что подписал документ о начале работы правительственной комиссии по модернизации экономики и инновациям, которую он возглавит лично. В состав комиссии вошли 25 человек — представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Федерации, бизнес-сообщества, научных, образовательных и других организаций.

Глава Нижегородской области, вошедший в состав комиссии, отметил, что направления ее работы полностью соответствуют приоритетам региона в развитии промышленности и экономики в целом.

"Очень важно, что комиссия будет заниматься проблемой коммерциализации технических разработок и регистрации интеллектуальных прав. У предприятий Нижегородской области колоссальный потенциал в этом направлении, но не все готовы использовать накопленный багаж для достижения экономических результатов. Очень интересные разработки могут оказаться невостребованными из-за организационных сложностей. Я готов активно включиться в эту работу на федеральном уровне и предлагать решения, которые мы выработаем вместе с промышленниками", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Другие новости региона читайте здесь >>