Тамбовская область на ВЭФ заключила соглашение о сотрудничестве с Карелией

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во время интервью возле радиорубки Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во время интервью возле радиорубки Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума

ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Администрация Тамбовской области и правительство Республики Карелия подписали в рамках Восточного экономического форума соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, сообщает во вторник обладминистрация.

Соглашение, рассчитанное на пять лет, подписали губернатор Тамбовской области Александр Никитин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Сторонам предстоит развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, архитектуры, строительства, спорта, туризма, молодежной политики", — говорится в сообщении.

Согласно документу, особое внимание предполагается уделить расширению деловых контактов между представителями малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и Карелии, появлению совместных предприятий, созданию благоприятных экономических условий для предпринимательской деятельности, привлечению инвестиций.

"Кроме того, сторонам предстоит установить прямые связи между исполнительными органами государственной власти в сфере развития приоритетных направлений культуры, туризма и спорта, образования и молодежной политики. А также выстроить эффективные коммуникации с целью информационного обеспечения по вопросам поставок различных видов продукции, оперативного обмена сведениями о наличии товарно-сырьевых ресурсов", — сообщают областные власти.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.