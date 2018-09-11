Тамбовская область на ВЭФ заключила соглашение о сотрудничестве с Карелией

ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Администрация Тамбовской области и правительство Республики Карелия подписали в рамках Восточного экономического форума соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, сообщает во вторник обладминистрация.
Соглашение, рассчитанное на пять лет, подписали губернатор Тамбовской области Александр Никитин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
"Сторонам предстоит развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, архитектуры, строительства, спорта, туризма, молодежной политики", — говорится в сообщении.
Согласно документу, особое внимание предполагается уделить расширению деловых контактов между представителями малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и Карелии, появлению совместных предприятий, созданию благоприятных экономических условий для предпринимательской деятельности, привлечению инвестиций.
"Кроме того, сторонам предстоит установить прямые связи между исполнительными органами государственной власти в сфере развития приоритетных направлений культуры, туризма и спорта, образования и молодежной политики. А также выстроить эффективные коммуникации с целью информационного обеспечения по вопросам поставок различных видов продукции, оперативного обмена сведениями о наличии товарно-сырьевых ресурсов", — сообщают областные власти.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.