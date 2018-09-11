Южная Корея заинтересована в увеличении инвестиций в России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Сеул заинтересован в увеличении инвестиций в РФ, заявил во вторник премьер министр Южной Кореи Ли Нак Ён.

"Мы заинтересованы в расширении инвестиций в России. Необходимо еще больше укреплять сотрудничество в производственном секторе. Двустороннее сотрудничество позволит нам достичь успехов", — сказал премьер, выступая на сессии ВЭФ.

Он отметил, что стороны уже активно сотрудничают в судостроительной сфере, реализуя проекты с судоверфью "Звезда". "Компания "Хендэ Мотор", которая открыла производство в Петербурге, еще планирует новые инвестиции", — отметил южнокорейский премьер.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.