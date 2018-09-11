С авиазавода Дерипаски взыскали 2,2 миллиарда рублей по иску Минобороны

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал с самарского завода "Авиакор", входящего в корпорацию "Русские машины" холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски, более 2,2 миллиарда рублей, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Иск Минобороны был заявлен о расторжении государственного контракта от 11 мая 2011 года и взыскании неотработанного аванса по данному контракту. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. В то же время арбитраж Москвы отклонил встречный иск, в котором "Авиакор" требовал также расторгнуть госконтракт и взыскать с оборонного ведомства более 435 миллионов рублей долга.

Ранее столичный арбитраж приостановил до окончания рассмотрения этого спора разбирательство по другому иску Минобороны. В нем истец требует взыскать с авиазавода штраф за нарушение условий контракта в размере около 153 миллионов рублей и проценты за пользование авансом как коммерческим кредитом в размере около 776 миллионов.

"Авиакор" — одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Текущая деятельность завода включает в себя капитальный ремонт Ту-154, техобслуживание Ту-154, Ту-95МС, Ан-140, Ан-74, поставку компонентов для различного типа самолетов.