ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" по итогам 2018 года ожидает выпадающих доходов на уровне 28 миллиардов рублей в связи с дорогим топливом, заявил гендиректор крупнейшей российской авиакомпании Виталий Савельев.

В эфире телеканала "Россия 24" он напомнил, что в этом году авиакомпании столкнулись с сильным ростом цен на авиакеросин, что влечет за собой серьезное увеличение расходов.

"По идее, мы все, не только "Аэрофлот", должны были бы поднять цены на билеты. Почему? Потому что только керосин подорожал с начала года, и на конец года мы ожидаем… (рост стоимости авиатоплива на — ред.) 32%. Для "Аэрофлота" это примерно 28 миллиардов рублей выпадающего дохода", — сказал Савельев.

Также он отметил, что на финансовые показатели перевозчика влияет девальвация рубля.