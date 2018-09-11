ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" по итогам 2018 года ожидает выпадающих доходов на уровне 28 миллиардов рублей в связи с дорогим топливом, заявил гендиректор крупнейшей российской авиакомпании Виталий Савельев.
"По идее, мы все, не только "Аэрофлот", должны были бы поднять цены на билеты. Почему? Потому что только керосин подорожал с начала года, и на конец года мы ожидаем… (рост стоимости авиатоплива на — ред.) 32%. Для "Аэрофлота" это примерно 28 миллиардов рублей выпадающего дохода", — сказал Савельев.
Также он отметил, что на финансовые показатели перевозчика влияет девальвация рубля.