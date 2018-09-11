НКБ на ВЭФ планирует расширить сотрудничество с регионами

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве с администрацией Приморского края, правительствами Камчатского края и Сахалинской области планирует заключить Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба ассоциации.

"Основная цель соглашений — расширение стратегического сотрудничества Национального конгресс-бюро с регионами России. На настоящий момент у нас подписаны соглашения о стратегическом партнерстве с 10 региональными органами власти и 9 крупнейшими отраслевыми объединениями и ассоциациями", — сказал директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв, слова которого цитирует пресс-служба.

По его словам, совместные усилия и работа будут направлены на развитие потенциала регионов, как центров делового и событийного туризма и как результат увеличение доли России на международном рынке деловых мероприятий.

В рамках деловой программы ВЭФ запланировано участие представителей НКБ в качестве экспертов и спикеров в различных сессиях и пленарных заседаниях, в том числе в сессиях "Форпосты науки. Создавая будущее сегодня" и "Развитие туризма: кластерный подход и экспорт туристских услуг"

В пресс-службе напомнили, что Национальное конгресс-бюро, созданное в 2017 году при поддержке правительства России, ведет активную деятельность в области продвижения страны как благоприятного места для проведения мероприятий и привлечения крупных международных событий. Среди основных задач Ассоциации — создание и реализация маркетинговой стратегии продвижения России, создание национального маркетингового продукта, продвижение инфраструктурных возможностей РФ для проведения деловых мероприятий, объединение компаний, занятых в сфере индустрии встреч для совместного представления возможностей России на международном рынке.