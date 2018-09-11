Индия расширяет партнерство и обмен опытом с Россией в ряде отраслей

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — РИА Новости. Индия расширяет сотрудничество и обмен опытом с Россией в ряде отраслей, в том числе в горнодобывающей промышленности, геологоразведке и сельском хозяйстве, заявил во вторник министр гражданской авиации, торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

"Мы работаем над расширением наших партнерских связей и обмена опытом с Россией, которая является нашим проверенным партнером, в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, разведка золотых и драгоценных месторождений, управление водными ресурсами, лесными хозяйствами, добыча древесины и аграрная промышленность", — написал Прабху в своем аккаунте в Twitter.

В настоящее время Прабху во главе делегации своей страны находится во Владивостоке, где принимает участие в очередном — четвертом — Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

По данным ФСВТС, товарооборот между РФ и Индией за первое полугодие 2018 года вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 5,45 миллиарда долларов. Российский экспорт при этом увеличился на 44% — до 3,9 миллиарда, тогда как импорт лишь на 6,7% — до 1,55 миллиарда. Ранее лидеры России и Индии договорились предпринять совместные усилия для наращивания взаимной торговли до 30 миллиардов долларов к 2025 году.