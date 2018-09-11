Mitsui & Co может подписать с "Газпромом" меморандум о "Балтийском СПГ"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Японская компания Mitsui & Co подпишет меморандум о намерениях по предпроектной подготовке "Балтийского СПГ" с дочерней компанией "Газпрома" на проходящем сейчас Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на японскую газету Sankei.

По данным газеты, проект является частью российско-японского плана экономического сотрудничества. Отмечается, что Японский банк международного сотрудничества (JBIC) рассматривает возможность финансовой поддержки проекта, направленного на диверсификацию поставок СПГ и открытие рынков.

Проект предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области с возможным расширением до 15 миллионов тонн.

Mitsui наряду с "Газпромом", Shell и Mitsubishi уже является акционером проекта "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству сжиженного природного газа. Корпорации принадлежит 12,5% в проекте.

В июне прошлого года в рамках ПМЭФ-2017 генеральный директор Mitsui Тацуо Ясунага обозначал заинтересованность компании в проекте "Балтийский СПГ". Позднее, в марте Минэнерго РФ подтвердило это.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.