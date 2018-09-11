Mitsui & Co может подписать с "Газпромом" меморандум о "Балтийском СПГ"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Японская компания Mitsui & Co подпишет меморандум о намерениях по предпроектной подготовке "Балтийского СПГ" с дочерней компанией "Газпрома" на проходящем сейчас Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на японскую газету Sankei.
Проект предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области с возможным расширением до 15 миллионов тонн.
Mitsui наряду с "Газпромом", Shell и Mitsubishi уже является акционером проекта "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству сжиженного природного газа. Корпорации принадлежит 12,5% в проекте.
В июне прошлого года в рамках ПМЭФ-2017 генеральный директор Mitsui Тацуо Ясунага обозначал заинтересованность компании в проекте "Балтийский СПГ". Позднее, в марте Минэнерго РФ подтвердило это.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.