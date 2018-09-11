РЭЦ поможет экспортировать высокотехнологичную продукцию Росатома

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и Российский экспортный центр во вторник на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на содействие развитию экспорта высокотехнологичной продукции отечественной атомной отрасли, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

Российский экспортный центр предоставит финансовый и нефинансовый инструментарий для проектов Росатома за рубежом, отмечается в материалах к подписанию.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.