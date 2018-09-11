"ВЭБ Инновации" и власти Якутии инвестируют в высокотехнологичные стартапы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "ВЭБ Инновации" и правительство Якутии инвестируют до 2 миллиардов рублей в высокотехнологичные стартапы через совместно создаваемый фонд, соответствующее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Создается фонд, 50% которого будут принадлежать "ВЭБ Инновациям", а 50% принадлежащей правительству "Венчурной компании "Якутия". По условиям соглашения, каждый якорный инвестор привлечет в фонд по 150 миллионов рублей с возможностью увеличения до 1 миллиарда рублей за счет собственных средств, а также за счет привлечения сторонних инвесторов", — говорится в сообщении "ВЭБ Инновации".

Фонд будет инвестировать в основном в инновационные компании, которые находятся на средней стадии развития и обладают готовым прототипом продукта, либо уже получившие первые доходы. Рассматриваться будут также проекты более ранних стадий, в том числе посевной, со значительным экспортным потенциалом, или имеющие стратегическое значение для региона. Предполагается, что фонд будет инвестировать в том числе в стартапы, работающие в области технологий добычи полезных ископаемых, транспорта и производственных технологий.

"Российские регионы обладают неисчерпаемым запасом идей и технологий, но во многих из них пока недостаточно развита экосистема, способная обеспечить появление инновационных компаний. Мы ставим перед собой задачу создать систему комплексного развития стартапов, начиная с поддержки перспективных команд в регионах и вывода их на федеральный уровень до последующей экспансии на международных рынках…. Якутия стала одним из первых регионов, где мы планируем обкатать нашу региональную стратегию поддержки технологических компаний", – приводятся в релизе слова гендиректора "ВЭБ Инноваций" Олега Теплова.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.