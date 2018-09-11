На "Звезде" в присутствии Путина прошел обмен контрактами

Президент РФ Владимир Путин с рабочими во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края. 11 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин с рабочими во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края. 11 сентября 2018

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, 11 сен — РИА Новости. Церемония обмена новыми контрактами прошла на судостроительном комплексе "Звезда", руководители крупных компаний, которые заключили контракты с судоверфью на строительство новых судов, обменялись подписанными документами в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Глава государства посетил судостроительный комплекс "Звезда" в рамках своей рабочей поездки на Дальний Восток.

В частности, был подписан контракт на строительство двух танкеров класса "Афрамакс" дедвейтом до 114 тысяч тонн между судостроительным комплексом "Звезда" Совкомфлотом и компанией группы ВЭБ.

Кроме того, глава Роснефти Игорь Сечин и генеральный директор компании Совкомфлот Сергей Франк обменялись договором о фрахтовании двух танкеров класса "Афрамакс".