ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" и корейская Samsung Heavy Industries до конца года создадут совместное предприятие для строительства челночных танкеров, сообщила "Роснефть", входящая в консорциум по созданию ССК.

"ССК "Звезда" и компания Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (Республика Корея) в рамках IV Восточного экономического форума подписали соглашение, определяющее условия создания совместного предприятия для организации эффективной системы управления проектами по строительству на ССК "Звезда" челночных танкеров дедвейтом от 42 до 120 тысяч тонн. По условиям подписанного соглашения, совместное предприятие будет учреждено до конца текущего года", — говорится в сообщении на сайте "Роснефти".

Соглашение предусматривает обмен опытом в области проектирования и строительства челночных танкеров. "Samsung Heavy Industries предоставит ССК "Звезда" технические спецификации, а также документацию базового и детального проекта судов, окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации совместно с АО "ЦКБ "Лазурит", — отмечается в релизе.

Кроме того, корейская компания обеспечит техническую поддержку планирования, управления и контроля качества в ходе строительных и монтажных работ, закупок материалов и оборудования, обеспечит инженерно-техническое сопровождение строительства челночных танкеров на "Звезде". Также Samsung Heavy Industries проведет обучение российского персонала на своей верфи, организует производственную практику на аналогичных проектах, заключает "Роснефть".

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка в городе Большой Камень на базе дальневосточного завода "Звезда"

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.