Сухой док на "Звезде" сдадут в 2020 году, заявил Сечин

Директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края. 11 сентября 2018

Директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края. 11 сентября 2018

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 11 сен – РИА Новости. Судоверфь "Звезда" планирует сократить сроки строительства сухого дока и сдать его в 2020 году, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

На церемонии заливки первого бетона в основание сухого дока он напомнил, что в 2017 году начались работы по инженерной подготовке территории и устройству котлована сухого дока.

"Ранее по графику планировалась сдать объект в 2023 году. Сегодня работы идут полным ходом, мы намерены значительно сократить сроки строительства и сдать сухой док в эксплуатацию уже в 2020 году", — сказал Сечин.

По его словам, док представляет собой сложное гидротехническое сооружение размерами 485 на 114 на 14 метров.

"Его параметры позволят строить все существующие и перспективные суда практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе крупнейший арктический танкер-газовоз, разработанный для работы на Северном морском пути в рамках проекта "Арктик СПГ", буровые суда высокого ледового класса, атомные ледоколы "Лидер", морскую технику и другие уникальные суда", — отметил глава "Роснефти".

Сечин добавил, что для сухого дока в настоящее время ведется изготовление еще одного крана "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн, а также изготавливаются батопорт (гидротехнический затвор) и башенные краны. В июне 2019 года это оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа. Сооружение основных достроечных цехов сухого дока также начнется раньше графика, в 2019 году, заверил топ-менеджер.