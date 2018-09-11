Песков не считает сферу IT в России излишне зарегулированной

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Сфера IT и интернета в России не является излишне зарегулированной, считает спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков.

"Излишне зарегулированной нет. У нас многие новации, наоборот, находятся в серой зоне. С ними нужно работать по факту", — сказал Песков в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.

"Как регулировать, например, искусственный интеллект, боты, мессенджеры?" — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.