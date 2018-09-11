Магадан планирует развивать массовый туризм, заявил врио губернатора

Губернатор Магаданской области Сергей Носов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Губернатор Магаданской области Сергей Носов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Магаданская область планирует развивать массовый туризм наравне с эксклюзивным, который уже популярен в регионе среди иностранцев, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ врио губернатора Колымы Сергей Носов.

"Туристы есть, они едут. И это считается верхом экзотики. Наша проблема, что мы не организовали массовый туризм, а эксклюзивный есть. Посол Норвегии три раза приезжал рыбачить в Магаданскую область, а он два раза в одно место рыбачить не ездит. Он был восхищен. К нам едут французы, это охота. Голландцы, арабы приезжают", — отметил Носов.

По его словам, задача сейчас — через информационные ресурсы, рекламу донести людям, что можно и нужно ездить в Магаданскую область.

"Наша главная проблема в развитии туризма — авиасообщение. И даже не цена билета… Хотелось бы в этом иметь определенное удобство. И здесь есть что делать. Есть серьезные планы… нам потребуются ресурсы, затраты", — сказал Носов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.