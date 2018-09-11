Магадан планирует развивать массовый туризм, заявил врио губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Магаданская область планирует развивать массовый туризм наравне с эксклюзивным, который уже популярен в регионе среди иностранцев, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ врио губернатора Колымы Сергей Носов.
По его словам, задача сейчас — через информационные ресурсы, рекламу донести людям, что можно и нужно ездить в Магаданскую область.
"Наша главная проблема в развитии туризма — авиасообщение. И даже не цена билета… Хотелось бы в этом иметь определенное удобство. И здесь есть что делать. Есть серьезные планы… нам потребуются ресурсы, затраты", — сказал Носов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.