Новосибирская область на ВЭФ представит экономический потенциал

НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Делегация Новосибирской области, которая во вторник начала работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, представит экономический потенциал региона и изучит лучшие практики государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает правительство региона.

"В работе Восточного экономического форума по поручению главы региона Андрея Травникова принимает участие делегация Новосибирской области… Среди основных задач делегации — презентация экономического потенциала Новосибирской области, изучение лучших российских и международных практик по развитию государственно-частного партнерства, научных центров, сферы образования, цифрового транспорта и так далее", — говорится в сообщении.

В облправительстве отметили, что особое внимание члены делегации уделили экспертному обсуждению реализации проектов ГЧП в сфере спорта, так как переход от бюджетного финансирования к государственно-частному партнерству — новый вызов для развития спортивной инфраструктуры и новые возможности для инвесторов.

В пресс-службе напомнили, что в Новосибирской области реализации проектов государственно-частного партнерства по строительству спортивных объектов уделяют особое внимание. Эта тема, в частности, стала одной из важнейших на рабочей встрече главы региона Андрея Травникова и министра спорта РФ Павла Колобкова, который посетил область 31 августа. Регион считает для себя важной задачей вхождение в федеральные программы с проектами ГЧП в сфере спорта.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.