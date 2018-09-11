Росрыболовство запустит эксперимент добровольной маркировки черной икры

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Добровольный эксперимент по маркировке чёрной икры может начаться в РФ с середины 2019 года, и не исключено, что спустя время такая сертификация станет обязательной, сказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Первый этап — это добровольная сертификация. Посмотрим, как быстро мы сможем ее ввести. И после этого проведем анализ. Возможно, через какой-то период времени сделаем уже обязательной (сертификацию — ред.). Но пока мы идем в рамках общей концепции, которая разрабатывается Минпромторгом, поэтому начинаем именно с такой добровольной сертификации. Начать ее планируется с середины 2019 года", — сказал Шестаков.

По словам главы ведомства, в настоящий момент идёт обсуждение, связанное с запуском этого эксперимента. Он добавил, что в ближайшее время пройдёт совещание на эту тему. "Компании, которые входят в ассоциацию осетроводов, подтвердили свою заинтересованность. И для нас важно теперь правильно отработать механизм, как все будет взаимодействовать", — пояснил собеседник агентства.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.