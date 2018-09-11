В КНДР планируют возобновить перевалку угля из России в третьи страны

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Северокорейский порт Раджин в 2018 году планирует возобновить перевалку российского угля в третьи страны, сообщил генеральный директор "РасонКонТранс" (глава совместного оператора проекта КНДР и РЖД) Иван Тонких.
"Планируем, что с этого года возобновим перевалку российского угля, транзита, в третьи страны", — сообщил Тонких, выступая на ВЭФ во вторник.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.