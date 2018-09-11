ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов на Дальний Восток, призывая их не ориентироваться на стереотипы, а смотреть в будущее.

"Важно, чтобы зарубежные инвесторы, да и вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились, что называется, в плену стереотипов, а принимая решение, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее", — отметил глава государства в ходе встречи с представителями иностранных и российских деловых кругов в рамках ВЭФ.

"Дальний Восток сегодня открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу и спектру вопросов. И это уже не только традиционные отрасли, такие как добыча и первичная переработка сырья", — добавил Путин.

Путин заявил о готовности поговорить в неформальной доверительной обстановке о вопросах, которые интересуют собравшихся на встрече с ним, и о том, как более активно продвигать экономические инициативы на Дальнем Востоке. "Отмечу, что наш безусловный приоритет — это поступательное комплексное развитие всего Дальневосточного региона", — сказал российский лидер.

Путин предупредил китайских бизнесменов, что времени на общение с ними у него немного: поскольку я являюсь хозяином сегодняшнего мероприятия, я должен быть вежливым по отношению к моим непосредственным гостям, лидерам государств, которые принимают участие в форуме. pic.twitter.com/XwXADnCV3m — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 сентября 2018 г.

Он отметил, что за последние годы на Дальнем Востоке запущен целый ряд механизмов для стимулирования деловой активности, включая льготные налоговые и административные режимы сопровождения крупных проектов. "Мы предлагаем инвесторам удобные финансовые инструменты, развиваем инфраструктуру, энергетику, связь, транспорт, конечно, здесь еще очень многое нужно сделать, территория просто колоссальная, это само собой разумеется, мы это понимаем, отдаем себе отчет, но тем не менее наращиваем пропускную способность железных дорог, мощности морских портов и, конечно, работаем над повышением качества профессионального образования в регионе", — сказал Путин.

По его словам, власти стремятся к созданию максимально комфортных условий для притока капиталов на Дальний Восток для роста эффективности и масштаба реализуемых там проектов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.