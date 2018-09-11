ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов на Дальний Восток, призывая их не ориентироваться на стереотипы, а смотреть в будущее.
"Дальний Восток сегодня открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу и спектру вопросов. И это уже не только традиционные отрасли, такие как добыча и первичная переработка сырья", — добавил Путин.
Путин заявил о готовности поговорить в неформальной доверительной обстановке о вопросах, которые интересуют собравшихся на встрече с ним, и о том, как более активно продвигать экономические инициативы на Дальнем Востоке. "Отмечу, что наш безусловный приоритет — это поступательное комплексное развитие всего Дальневосточного региона", — сказал российский лидер.
Путин предупредил китайских бизнесменов, что времени на общение с ними у него немного: поскольку я являюсь хозяином сегодняшнего мероприятия, я должен быть вежливым по отношению к моим непосредственным гостям, лидерам государств, которые принимают участие в форуме. pic.twitter.com/XwXADnCV3m— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 сентября 2018 г.
По его словам, власти стремятся к созданию максимально комфортных условий для притока капиталов на Дальний Восток для роста эффективности и масштаба реализуемых там проектов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.