Значительную часть объектов судоверфи "Звезда" сдадут в 2019 году

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 11 сен – РИА Новости. Значительная часть объектов судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье, среди которых различные цеха, будет сдана в эксплуатацию в 2019 году, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии заливки первого бетона в основание сухого дока верфи.

Он напомнил, что в настоящее время параллельно ведутся строительные работы на таких объектах, как цех сборки блоков, трубообрабатывающий цех, цех насыщения и модульной сборки, механомонтажный цех. Ведется сооружение достроечных и грузовой набережных общей длиной 1000 метров.

"Все эти объекты будут сданы в эксплуатацию в 2019 году. С вводом в эксплуатацию цеха сборки блоков мощность верфи по обработке металла возрастет до 90 000 тонн в год", — заявил он.

Сечин добавил, что строительство новой верфи и перевооружение существующего завода происходит одновременно с реализацией их производственных программ, что, "безусловно, накладывает дополнительную ответственность на предприятия". Он напомнил, что портфель заказов судостроительного комплекса в общей сложности составляет 26 средне- и крупнотоннажных судов, в том числе 24 — по заказу "Роснефти".

В частности, по его словам, в строительной стадии находятся многофункциональные суда снабжения усиленного ледового класса, закладка киля которых состоялась год назад. На открытом достроечном стапеле идет формирование корпуса головного судна, первый блок уже в сборе, секции корпуса готовы к сборке следующих блоков. Глава "Роснефти" добавил, что в 2019 году этап строительства первого судна на стапеле будет завершен, и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи заказчику.

Сечин также рассказал, что для локализации производства судового оборудования, в частности винто-рулевых колонок и систем электродвижения судов, в ноябре 2017 года на территории "Звезды" было создано совместное предприятие "Роснефти" и General Electric — "Сапфир". "Оно приступило к строительству завода по изготовлению винто-рулевых колонок, пуск которого запланирован на второй квартал 2019 года", — сообщил он.

Ранее Сечин сообщил, что судоверфь "Звезда" планирует сократить сроки строительства сухого дока и сдать его в 2020 году.