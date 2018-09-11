Путин назвал судоверфь "Звезда" проектом общенационального масштаба

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 11 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал строительство сверхсовременной суперверфи "Звезда" проектом общенационального масштаба.

Во вторник президент приехал на верфь и принял участие в церемонии вкладки закладной доски в строящийся на предприятии танкер класса Афрамакс "Санкт-Петербург". Всего на заводе будет построено 10 таких судов, они начнут сдаваться в эксплуатацию с 2021 года.

"У вас будет уникальное предприятие. Док сухой — 500 метров. Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то – по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут средние и крупные гражданские суда строиться, таких в России еще не строили никогда. Это такой большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии", — сказал Путин в ходе общения с рабочими завода.

Строительство сухого дока, о котором упомянул Путин, проходит в рамках второго этапа строительства верфи ССК "Звезда". Док станет уникальным сооружением для отечественной судостроительной отрасли.

Размеры сооружения — 485x114x14 метров, оно предназначено для строительства буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов водоснабжения и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике.

"Главное, конечно, чтобы (на предприятии – ред.) своевременно решались социальные вопросы, чтобы жилье строилось, детские сады, школы и так далее. И это тоже предусмотрено", — сказал Путин.

Он выразил мнение, что и в "этом отношении здесь отставаний не будет".

ССК "Звезда" — высокотехнологичный проект, при его строительстве применяются принципиально новые технологические решения. Они позволят комплексу стать одним из самых современных крупнотоннажных судостроительных производств в мире.