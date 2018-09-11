"Росгеология" приступит к ГРР на шельфе Судана в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Росгеология" приступит к ГРР по "Блоку 15" на шельфе Судана в 2019 году, успех этого проекта поможет избавится от дефицита электроэнергии в стране, сказал РИА Новости глава "Росгеологии" Роман Панов в кулуарах Восточного экономического форума.

"В Судане подписано соглашение о возможном проведении геологоразведочных работ и последующей разработке блока 15 с потенциальными значительными ресурсами газа. Мы планируем начать там в следующем году проведение сейсморазведочных работ", — сказал Панов.

Инвестиции в проект на первом этапе проведения ГРР — линия комплекса сейсморазведки, бурение двух разведочных скважин — оцениваются примерно в 200 миллионов долларов. Средства предоставляет правительство Судана и привлекаемые финансовые институты со стороны Африканского банка развития. "Мы являемся одними из участников такого консорциума, фактически выступаем оператором проекта… Последующая реализация позволит решить проблемы, связанные с дефицитом электроэнергии в Республике Судан", — подчеркнул Панов.

По его словам, африканский шельф находится в постоянном фокусе внимания компании. "Мы регулярно работаем на шельфе Анголы, Нигерии, Южной Африки. Мы видим, что ресурсный потенциал региона очень высок", — сказал Панов.

В июле "Росгеология" подписала с министерством нефти и газа Республики Судан соглашение о разведке и освоении нефтегазового "Блока 15" на шельфе Красного моря. На первом этапе предполагается проведение комплекса геолого-геофизических работ и бурение разведочных скважин с организацией последующей добычи.