Путин на ВЭФ проводит встречу с 26 предпринимателями из разных стран

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проводит встречу с 26 представителями зарубежных деловых кругов.

Так, во встрече принимают участие восемь предпринимателей из Японии, девять предпринимателей из Китая, два бизнесмена из Южной Кореи, по одному из Австралии, Дании, Каймановых островов, Сингапура, Нидерланд, Австралии, Швейцарии.

В частности, в списке присутствует основатель Alibaba Джек Ма, главный исполнительный директор компании Lotte Corporation, директор японской компании Japan Oil, Gas and Metals National Corporation Тэцухиро Хосоно, директор Европейского региона компании "A.P. Miller — Maersk" Карстен Кильдаль из Дании, председатель совета директоров швейцарской компании Molumin AG Кристиан Вольфенсбергер и другие.

С российской стороны также присутствуют министры и представители фондов и банков.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.