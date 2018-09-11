КНДР будет развивать с Россией и Южной Кореей проект железной дороги

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. КНДР будет развивать совместно с РФ и Южной Кореей проект объединения железных дорог, его хозяевами должны стать страны Корейского полуострова, заявил на сессии в рамках ВЭФ замдиректора департамента внешних связей министерства железных дорог КНДР Ким Чан Сик.

По его словам, трем странам нужно "создать общую группу для развития этих железных дорог".

"Мы в дальнейшем на основе переговоров между Россией и КНДР, КНДР и Южной Кореей будем развивать данный проект, чтобы хозяевами данного проекта были страны Корейского полуострова", — сказал Ким Чан Сик.

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