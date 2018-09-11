В Москве откроется первый супермаркет товаров из Латинской Америки

МЕХИКО, 11 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Сразу несколько стран Латинской Америки планируют открыть в Москве первый супермаркет своих товаров, сообщил РИА Новости президент Международного совета предпринимателей Мексики по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией Америко Аляторре.
По его словам, там будут продаваться товары из Мексики, Перу, Доминиканской республики, Никарагуа и Эквадора.
"Нам важно открыть доступ на этот рынок для стран, с которыми у нас есть отношения", — заметил Аляторре.