В Москве откроется первый супермаркет товаров из Латинской Америки

МЕХИКО, 11 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Сразу несколько стран Латинской Америки планируют открыть в Москве первый супермаркет своих товаров, сообщил РИА Новости президент Международного совета предпринимателей Мексики по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией Америко Аляторре.

"В конце этого года или начале будущего мы откроем специальный магазин, специализирующийся на продаже товаров из стран Латинской Америки, в центре Москвы", – сказал Аляторре.

По его словам, там будут продаваться товары из Мексики, Перу, Доминиканской республики, Никарагуа и Эквадора.

"Нам важно открыть доступ на этот рынок для стран, с которыми у нас есть отношения", — заметил Аляторре.