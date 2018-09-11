Глава Росрыболовства рассказал о связи колебаний курса рубля и цен на рыбу

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Снижение курса российской валюты пока не отразилось на рыбной отрасли, но оно может повлечь удорожание рыбной продукции в рублевом эквиваленте, сообщил в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"На отрасли оно (колебание российской валюты — ред.) пока не отразилось. Но поскольку рыба экспортно ориентирована, в том числе продукты из нее, и объем экспорта большой — около 2 миллионов тонн мы поставляем за рубеж рыбы и рыбной продукции — то, безусловно, это может повлиять на удорожание рыбной продукции именно в рублевом эквиваленте", — сказал Шестаков.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.