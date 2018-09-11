Глава Росрыболовства рассказал о связи колебаний курса рубля и цен на рыбу

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Снижение курса российской валюты пока не отразилось на рыбной отрасли, но оно может повлечь удорожание рыбной продукции в рублевом эквиваленте, сообщил в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Рубль за август ослабел на 7,5% против доллара и на 6,7% против евро, завершив месяц на отметках 67,55 рубля за доллар и 78,37 рубля за евро. В сентябре ослабление российской валюты продолжилось, и в понедельник, 10 сентября, доллар и евро впервые с марта 2016 года поднялись выше 70 рублей и 81 рубля соответственно.

"На отрасли оно (колебание российской валюты — ред.) пока не отразилось. Но поскольку рыба экспортно ориентирована, в том числе продукты из нее, и объем экспорта большой — около 2 миллионов тонн мы поставляем за рубеж рыбы и рыбной продукции — то, безусловно, это может повлиять на удорожание рыбной продукции именно в рублевом эквиваленте", — сказал Шестаков.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.