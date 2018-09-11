ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Переход к взаиморасчетам в национальной валюте с основными странами-партнерами РФ в области выездного туризма станет возможен в недалекой перспективе, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.
Сафонов считает, что введение санкционных ограничений на расчёты, на использование тех или иных иностранных валют только стимулируют подход к осуществлению расчётов в национальных валютах.
"Я думаю, что это абсолютно возможно с нашими основными партнерами в области выездного туризма, причём возможно не в столь дальней перспективе", — прокомментировал ситуацию он и назвал в качестве примера Турцию.
"Когда иностранные граждане приезжают в Российскую Федерацию, то они привозят и обменивают национальную валюту на российские рубли. Внутри же России расчеты осуществляются только в рублях", — сказал глава ведомства.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.