Средства в рамках инициативы Белоусова можно вложить в ВСМ, заявили в РЖД

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. РЖД считают возможным вложить сверхдоходы компаний из списка помощника президента РФ Андрея Белоусова в ВСМ и переход на Сахалин, сообщил журналистам первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин.

"Может (переход на Сахалин финансироваться за счет сверхдоходов из списка Белоусова — ред.). Мы и ВСМ предложили (рассматривать для этого — ред), и мост на Сахалин", — сообщил Мишарин во вторник в кулуарах ВЭФ.

Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента.

Сейчас в России нет ВСМ. Первым таким проектом планировалось сделать "Москва-Казань", а ее пилотным участком — "Москва-Владимир". Обсуждение вопроса о строительстве мостового перехода на Сахалин активизировалось недавно.