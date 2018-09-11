Джек Ма встретился с Акимовым и главой РФПИ, сообщил источник

Основатель Alibaba Джек Ма (в центре) на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Основатель Alibaba Джек Ма (в центре) на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Китайский миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма встретился во вторник на Восточном экономическом форуме с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и вице-премьером РФ Максимом Акимовым, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, встреча длилась несколько минут, затем Джек Ма проследовал на встречу президента РФ Владимира Путина с представителями зарубежных деловых кругов.

Получить комментарий Alibaba Group РИА Новости пока не удалось.

В понедельник компания опубликовала письмо Джека Ма, в котором он заявил, что через год — 10 сентября 2019 года — оставит пост главы компании, его должность займет нынешний CEO Чжан Юн (Дэниэль Чжан).

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Минпромторг РФ и Alibaba договорились ранее о расширении экспорта российских товаров по каналам интернет-торговли. В январе глава РФПИ говорил, что фонд в ближайшее время объявит о совместных инвестициях с этой китайской компанией в логистическую инфраструктуру рунета. В августе источник РИА Новости сообщал, что РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group обсуждают возможность создания совместного предприятия в России.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.