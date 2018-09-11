Путин принял участие в старте строительства сухого дока в Приморье

Президент РФ Владимир Путин с рабочими во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края. 11 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин с рабочими во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края. 11 сентября 2018

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии заливки первого кубометра бетона на строительстве сухого дока на судостроительном заводе "Звезда" в Приморье.

В церемонии также принял участие Игорь Сечин, глава компании "Роснефть", которая является одним из инвесторов строительства завода.

Сухой док размерами 485 метров в длину, 114 метров в ширину и 14 метров в высоту планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Он станет одним из самых крупных гидротехнических объектов в России. Док предназначен для строительства буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов снабжения и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике.