ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российский бизнес заинтересован в скорейшем снятии санкций с северокорейского порта Раджин для дальнейшего развития трехсторонних проектов, однако процесс этот займет время, заявил РИА Новости торгпред РФ в Южной Корее Михаил Бондаренко.

"Я думаю, что это вопрос не быстрый, он должен пройти все юридические процедуры. Ко мне сейчас приходили руководители ОПОРЫ, они тоже этого ждут. Мы все ждем, но, боюсь, что это не быстрый процесс", — сказал Бондаренко в интервью в кулуарах ВЭФ-2018.

Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам порт Раджин совместно реконструировали российская компания РЖД и КНДР. К проекту хотела присоединиться и Южная Корея, которая благодаря нему смогла бы получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле.