ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российский бизнес заинтересован в скорейшем снятии санкций с северокорейского порта Раджин для дальнейшего развития трехсторонних проектов, однако процесс этот займет время, заявил РИА Новости торгпред РФ в Южной Корее Михаил Бондаренко.
Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам порт Раджин совместно реконструировали российская компания РЖД и КНДР. К проекту хотела присоединиться и Южная Корея, которая благодаря нему смогла бы получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле.