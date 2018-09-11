Гендиректор авиакомпании "Россия" покинул свой пост

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин покинул свой пост, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

"Совет директоров АО "Авиакомпания "Россия" принял решение о прекращении полномочий генерального директора авиакомпании Дмитрия Сапрыкина, контракт которого истекает в ноябре 2018 года", — говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности гендиректора авиакомпании избран заместитель гендиректора по продажам и имущественным вопросам Сергей Александровский.

"Главными достоинствами управленческой команды авиакомпании "Россия" считаю молодость, современность и высокий профессионализм. Дмитрий Сапрыкин не только сочетает эти качества в себе, но и смог создать эффективный, творческий, инновационный коллектив, способный решать задачи высокой сложности. У меня нет сомнений в том, что менеджер такого класса найдет применение своим силам на любом направлении бизнеса, которое сочтет для себя наиболее привлекательным", — отметил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев; его слова приводятся в сообщении.

"Россия" была создана на базе трех региональных перевозчиков — "России", "Донавиа" и "Оренбургских авиалиний", работу в новом федеральном формате начала в марте 2016 года. По итогам 2017 года авиакомпания перевезла более 11 миллионов пассажиров, увеличив пассажиропоток на 27%. В июне 2018 года количество направлений, которые обслуживает компания, превысило 130 в России и за рубежом.

Сапрыкин возглавил авиакомпанию в ноябре 2015 года, когда перед менеджментом группы "Аэрофлот" была поставлена задача интеграции под брендом "Россия" ряда региональных перевозчиков, входящих в группу.