России и Южной Корее по силам реализовать проекты в ДФО, заявил Трутнев

ХАБАРОВСК, 11 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на встрече с членом национальной ассамблеи Республики Корея Сон Ён Гилем и послом Южной Кореи в РФ У Юн Гыном во Владивостоке заявил, что стороны имеют все возможности для реализации ранее достигнутых договоренностей в сфере экономики, сообщает Дальневосточное полпредство.

Отмечается, что встреча прошла на полях четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Потенциал российско-корейского взаимодействия большой. И гораздо больше тех проектов, которые сейчас реализуются на Дальнем Востоке. В наших силах сделать все, чтобы началась практическая реализация всех достигнутых договоренностей", — приводятся в сообщении слова Трутнева.

Уточняется, что сейчас в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока портфель инвестиционных проектов с участием капитала из Южной Кореи включает шесть проектов с общим объемом инвестиций 50 миллионов долларов США. Это проекты по глубокой переработке рыбы, гостиничному бизнесу, производству бытовой химии и другие.

Уточняется, что на третьем ВЭФ в прошлом году президент Республики Корея Мун Чже Ин выступил с инициативой расширения сотрудничества с Россией по девяти направлениям ("Девять мостов") и реализации соответствующих программ. В числе приоритетных были указаны такие направления как газовая промышленность, развитие железнодорожных сообщений, создание портовой инфраструктуры, электроэнергетика, партнерство в рамках Северного морского пути, судостроение, сельскохозяйственное производство, рыбное хозяйство, создание новых рабочих мест.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.