"Росгеология" не опасается последствий санкций США против Ирана

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Росгеология" в Иране работает на проектах, не подпадающих под санкции США, поэтому пока не опасается последствий для себя, сказал журналистам глава компании Роман Панов в кулуарах Восточного экономического форума.

Второй блок антииранских санкций США должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться, в частности, энергетического сектора Ирана.

"Мы работаем на тех проектах, которые не затрагивает вводимый санкционный режим, то есть, это вопросы, связанные с гидрогеологией, добычи твердых полезных ископаемых, ранние стадии работ на углеводородное сырье, которые пока не подпадают под такие санкции, поэтому у нас серьезных опасений нет на этот счет", — сказал Панов.

Тем не менее, он отметил, что юристы компании изучают, как могут оказать влияние на ее работу такие санкции.

В мае "Росгеология" и геологическая служба Ирана подписали программу морских геологоразведочных работ в иранской части Каспийского моря и соглашение о намерениях по выполнению исследований в этой стране.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.